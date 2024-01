Treeningute alustamise kõrval täiendavad klubid endiselt koosseise. Mitmed tiimid saavad hooaja alguseks üsnagi uue näo. Samas tundub, et töötuid jalgpallureid tuleb Eestisse tänavu juurde. Samal ajal on sisuliselt kogu liiga võtnud ette ühise sihi. Mida on senine talv näidanud?