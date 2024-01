Pohlak: Häberli on meie jaoks palgatasemelt kallis. Peame jätkama oma treeneritega

Kuidas Pohlak vaatab tagasi Eesti A-koondise eelmise aasta esitustele, mis jäid oodatust kahvatumaks?

„Austriale kaotasime esimese valikmängu lõpuminutitel 1:2. See oli lausa teenimatu kaotus. Ka Aserbaidžaaniga oli avapoolaeg Bakuus väga hea. Ja Belgiaga, kus me naljaga pooleks kaotasime Lukakule 0:3, ei olnud see ju ka kodus halb mäng. Teisel poolajal me mängisime väga julgelt ja üritasime välja tulla,“ sõnas Pohlak.

Alajuht lisas, et kui sügisel läksid koondises asjad halvasti, löödi peatreener Thomas Häberli taas sadulast maha. „Ma arvan, et ka meie ühiskonnaga kohanemine ja ühiskonna reaktsioonidega kohanemine on tema jaoks olnud väljakutse.“

Pohlak viitas, et kallimat treenerit kui Häberli Eesti koondis endale lubada ei saa.

„Mis on need võimalused, mida me saame endale lubada. Kui räägime välistreeneri pädevusest või hinnatasemest, siis ega sellest [palga]tasemest, kus me Häberliga oleme, ega sealt edasi me ei ole enam võimelised minema. Meie jaoks on ta ikkagi kallis, aga Euroopa (koondiste) mõistes tavaline. Pikk perspektiiv on ikka väga selge, et me peame jõudma seisu, kus meil on oma treenerid, kes on suutelised seda protsessi edasi viima,“ märkis Pohlak.

Kas välismaa treeneri palkamine on end õigustanud? “Aeg-ajalt on vaja välistreenerit, kes tooks värskemat pilku. Sel perioodil oli vaja,“ kaitses Pohlak šveitslase palkamist. „Praegu oleme aga seisukohal, et järgmisel perioodil pigem ei ole vaja.“

Kas järgmine peatreener võiks olla endine FC Flora juhendaja Jürgen Henn. „See on üks võimalusi, jah,“ vastas Pohlak.

Pohlak tunnistas, et lähiaastatel ta veel jalgpallijuhi ametit maha ei pane, sest alaliit pole selleks valmis.