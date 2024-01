OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Klandorfita Kalev/Snabb suudab kodusaalis 15-mängulise kaotusteseeria lõpetada?

„No Kalle saatsime ära aasta alguseks. Nali naljaks – me pole tänu viirustele ja vigastustele 2 kuud 5-5 trenni teha saanudki. Vaikselt tulevad tagasi nüüd puudujad, näiteks Mark Jaakson näitas päris ilusat mängu juba. Ega kirvega kurge ei püüa, oleme ausad. Liiga tippe, kellega meil siin graafikus need mängud järjest on, me suurt üllatada ei suuda. Mitte et üleolevalt öelda, eks justkui kontrollmänge mängime, et enda asjad paika loksutada. Plaan on igatahes võidelda,“ selgitas Reismann.