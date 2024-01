Kalle Rovanperä avab hooaja ootamatus kohas

Kuna kaks nädalat pärast Lapland rallit on kavas Rootsi MM-etapp, on Rovaniemi ümbruses peetav talvine jõuproov Rovanperä jaoks heaks testvõistluseks.

Rovanperä kaardilugeja Jonne Halttunen ei tahtnud seda uudist veel 100%-liselt kinnitada, kuigi mitme Soome väljaande teatel on see päris kindel.

„Kindlasti on selliseid plaane olnud, aga ma ei tea, kas midagi on lukku pandud. Ma tean meie MM-programmi täpselt, aga väikeste võistluste, testimise ja muu osas on ebaselgust,“ sõnas Halttunen, vahendab Rallit.fi.