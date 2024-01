Enam kui pooled Eesti elanikest ei liiguta ennast piisavalt

„Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab täiskasvanutel tervise säilitamiseks liikuda vähemalt 2,5-5 tundi nädalas mõõduka intensiivsusega või vähemalt 1,25-2,5 tundi nädalas tugeva intensiivsusega. Näiteks kui tegeleda liikumisharrastusega viis korda nädalas 30 minutit korraga, teeb see kokku 2,5 tundi. Kui tegeleda liikumisharrastusega kolm korda nädalas 20 minutit korraga, jääb see soovitusest allapoole,“ ütles Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusnõunik ja treener Henek Tomson. „Tervise tugevdamiseks soovitab WHO liikuda nädalas üle 5 tunni mõõduka või üle 2,5 tunni kõrge intensiivsusega. Liikumisaktiivsuse uuring näitas, et enamus meie elanikkonnast ei liigu piisavalt selleks, et oma tervist hoida ja tugevdada,“ lisas Tomson.

Enamusel Eesti elanikest on füüsiline aktiivsus seotud füüsilist koormust andvate argitegevustega nagu näiteks aia- ja põllutööd, igapäevane füüsiline töö, tubased kodused tööd ehk koristamine, triikimine, akende pesu ning küttepuude lõhkumine, saagimine, riitaladumine ja tuppatoomine. Selliste tegevustega tegeleb enamik ehk 94% elanikest, sealjuures 65% sagedamini kui kord nädalas. „Igasugune kehaline aktiivsus on tervisele oluline, kuid ainuüksi argitegevustest ei pruugi piisata, et hoida oma tervist, rääkimata selle tugevdamisest,“ ütles Henek Tomson.

Vastajad, kes tegelevad liikumisharrastustega harvemini kui kord nädalas või mitte üldse, märkisid peamiste takistustena kõige sagedamini töö- või koolipäeva lõpus tekkivat väsimust (47%), ajapuudust (36%) ning huvi/viitsimise puudumist (33%). Vastajatest 25% märkis peamiste takistuste seas seda, et neile ei meeldi võistluslikud tegevused, 20% tõi põhjuseks oma halba tervislikku seisundit, 19% sobiva seltskonna või treeningukaaslaste puudumist, 17% sportimise kallidust, 17% sportimisoskuste puudumist, 14% sportimiskoha (saal, väljak) puudumist ning 9% sobiva transpordi puudumist treeningupaika jõudmiseks.