Lastega hädas olev tippjalgpallur otsib uut koduklubi

35-aastane Matic liitus möödunud suvel Prantsusmaa kõrgliigas mängiva Rennes’iga, kui AS Roma teenis ta müügist 2,5 miljonit eurot.

Serblane lootis, et eelmisel hooajal Prantsusmaal neljanda koha saanud Rennes’ suudab ka tänavu Meistrite liiga koha nimel heidelda, kuid hetkel ollakse liigas alles 10. tabelireal.

Klubi kesised tulemused pole aga sugugi peamine põhjus, miks poolkaitsja lahkuda soovib. Nimelt arvas Matic, et tema lastel on võimalik rahvusvahelises koolis haridust omandada, kuid jalgpalluri pahameeleks selgus, et Rennes’i linnas puudub vastav haridusasutus. Seega peavad tema kolm võsukest käima tavakoolis, kuigi keegi nendest ei oska prantsuse keelt, vahendab Ouest-France.