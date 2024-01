TÄNA DELFI TV-s | Hädasti võitu vajav Keila kohtub eurosarjas Leedu klubiga

„Šiauliaiga mäng on Põhja-Euroopa liiga tabeli vaates meie jaoks väga oluline. Kui soovime pääseda alagrupi nelja tugevama hulka, on vaja võita. Mõistagi on kohtumise soosikuks kodus mängiv ja meie kolme aasta eelarve suurust raha kasutav Leedu meeskond,“ rääkis Keila peatreener Peep Pahv enne kohtumist.

„Meie jaoks on vägev juba see, et saame Leedu meistriliiga klubiga mängida, kuid me ei tulnud siia lihtsat seda võimalust nautima, vaid eesmärgiga lahkuda siit võitjana. Teame, et Šiauliai on viimasel ajal näidanud head mängu ja noppinud väärt võite, kuid meil on neile vastuhakuks oma käigud olemas,“ lisas ta.