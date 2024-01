Eesti koondise ründaja jätkab karjääri 11-kordse Iirimaa meistri ridades

„Mul on hea meel, et Sten Reinkortil avanes võimalus liikuda välisliigasse. Steniga sai kokku lepitud, et esialgu anname ta laenule ja siis üritame leida klubi välismaal,“ sõnas FC Flora peatreener Norbert Hurt.

„Sten on väga pühendunud ja sihikindel mängija, kes liikunud võib-olla küll väikeste, kuid kindlate sammudega oma arengus edasi. Ma usun, et mängustiili poolest peaks Iirimaa talle ka hästi sobima!“ lisas Hurt.

„Mul on hea meel FC Florast edasi liikuda, kus sain palju kogemusi ja sõpru ning arenesin nende aastate jooksul oluliselt. Samuti on mul suur rõõm liituda 11-kordse Iirimaa meistri Bohemianiga. Klubi on mind väga hästi vastu võtnud ja olen valmis uueks väljakutseks,“ ütles Reinkort.

Tartu JK Tammekast tuule tiibadesse saanud Reinkort oli FC Flora mängija kolmel viimasel aastal, kandes nii tunamullu kui eelmise hooaja teisel poolel laenulepingu alusel FC Kuressaare särki. Premium Liigas on Reinkort osalenud kokku 163 kohtumises ja kõmmutanud 40 väravat.

Dublinis paiknev Bohemian FC asutati 1890. aastal ning on oma 133 aasta pikkuse ajaloo vältel võitnud 11 korral Iirimaa meistritiitli ja seitsmel korral karika.

Bohemiani klubi peatreener Declan Devine polnud eestlase kiitmisega kitsi. „Sten on Eesti koondislane. Ta on mänginud paljudes kõrgetasemelistes mängudes. Olen vaadanud tema Meistrite liiga esitusi Flora eest ja ta on näidanud platsil suurt kohalolekut. Ta on tohutult liikuv poiss. Ta hoiab palli hästi üleval ja valiti 2022. aastal Eesti kõrgliiga parimaks ründajaks. Tal on ruumi kasvada ja areneda.“