Inglismaa koondislane soovib Saudi Araabia klubist lahkuda

TalkSporti andmetel kardab 33-aastane Henderson, et Saudi Araabiasse jäädes ei pääse ta suviseks EM-finaalturniiriks Inglismaa koondisse. Seetõttu olevat ta oma agendil palunud end pakkuda juba nii Müncheni Bayernile kui Leverkuseni Bayerile.

Lisaks on inglast seostatud Serie A tippmeeskonna Torino Juventuse ja Hollandi gigandi Amsterdami Ajaxiga.

Al-Ettifaqi kodumänge on sel hooajal kohapeal vaadanud keskmiselt 7854 pealtvaatajat. See publikunumber on umbes sama suur, kui Inglismaal tugevuselt viiendas liigas mängival Chesterfieldi väikeklubil.