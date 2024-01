Floraga liitus endise tippmängija 17-aastane poeg

„Mul on väga hea meel FC Floraga liituda ja siin oma karjääri jätkata! Ootan põnevusega uut hooaega ja annan endast parima, et klubi eesmärkide täitmisel maksimaalselt aidata. Hooaeg kujuneb kindlasti põnevaks ja võitluslikuks, sest meistritiitlit kaitsta on alati raske,“ sõnas FC Flora värske täiendus klubi pressiteenistuse vahendusel.