Endine tiimikaaslane Michael Schumacherist: olen kuulnud, et ta istub söögilauas koos perega

Herbert rääkis kihlveosaidile BettingSites antud intervjuus, mida ta on kuulnud kümme aastat tagasi mäesuusaõnnetuses raskelt vigastada saanud Schumacheri seisundi kohta.

„Ma kuulen infokilde ainult teiste käest. Olen F1 ringkondadest kuulnud, et Michael istub õhtusöögi ajal laua taga, kuid ma ei tea, kas see on tõsi. Ma saan lugeda ainult ridade vahelt,“ ütles Herbert.

Schumacheri perekond on traagilise õnnetuse järel Schumacheri tervisliku seisundi kohta andnud väga vähe informatsiooni ning hoiab sakslast avalikkuse eest varjul. Teada on vaid, et Schumacherile tehti õnnetuse järel mitu ajuoperatsiooni ja ta oli pikalt kunstlikus koomas.

„Ma arvan, et kuna me pole pere poolt midagi kuulnud, siis see tähendab, et ta [Schumacher] näib olevat samas seisus, mis vahetult pärast õnnetust,“ sõnas Herbert.

„Ma arvan, et perekond ootab, et teadus leiaks midagi, mis loodetavasti toob Michaeli tagasi sellisena, nagu me teda mäletame.“

Herbert võistles F1 sarjas aastatel 1989-2000. Kuulsa sakslase tiimikaaslaseks oli ta Benettonis 1995. aastal.