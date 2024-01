Keiser lahkus. Beckenbauer tõi suuri võite nii Saksamaa jalgpallile kui ka ühiskonnale

Saksamaa jalgpalliajaloos on olnud vähe suursündmusi, millega Beckenbauer ei oleks olnud seotud. Mängijana tegi Keisri hüüdnime kandnud kaitsja Saksamaa jalgpalli suureks. Peatreenerina ta ainult kinnistas seda. Ametnikuna tõi ta Saksamaale 2006. aasta MM-i korraldusõiguse. Müncheni Bayerni presidendina oli ta klubi eduloo üheks eestvedajaks. Samal ajal oli ka tagasilööke. 2006. aasta MM-iga seoses puhkes korruptsiooniskandaal ning uurimise alla sattus ka Beckenbauer. 2015. aastal suri ajukasvaja tagajärjel tema poeg Stephan. Nende kahe sündmuse järel tõmbas Beckenbauer avalikust elust eemale. Viimastel aastatel võitles ta tõsiste terviseprobleemidega (dementsus, Parkinsoni tõbi ja südameoperatsioonid). Beckenbaueri lahkumise järel meenutatakse Saksamaal teda ainult hea sõnaga. Ta oli ju ikkagi meheks, kes tõi Saksamaale kolm MM-i.

Saksamaa vutielu nüüdseks juba aastakümneid jälginud jalgpalliajakirjanik Andres Must tõdes alustuseks, et Beckenbaueri positsioon Saksamaa ühiskonnas oli ja on väga eriline.