Suusakoondis rikkus Touril veidral põhjusel reegleid. „Me näinuks välja nagu Vene bandiidid“

Nimelt väitis Kasahstani peatreener Aleksandr Batjaikin, et nende koondisel pole ühtset vormi.

„Peate aru saama, meil ei ole kõigil suusatajatel samu riideid. Kas me peaksime sellisena lavale minema ja meile järgneks suur ja võimas Norra meeskond... Me oleksime näinud välja nagu bandiidid. Nagu Vene bandiidid,“ lausus Batjaikin ja lisas, et suusakoondisel pole praegu ühtegi sponsorit.