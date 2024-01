TIPPHETKED | Nädala mäng: TalTech alistas Suurorgude derbis Viimsi

Ent kaheksa sekka ehk play-offi pääsemiseks TalTech rohkem koperdamisi ei saa lubada. Tallinlaste graafik on jaanuaris päris karm, sest järgmises kolmes matšis tulevad neile vastu esinelikusse kuuluvad Riia Zelli, Prometei ja Tallinna Kalev/Cramo. Selle seeria eel on õnnestumine hädavajalik. „Turniiritabelit silmas pidades on järgnevad mängud kõik väga olulise tähtsusega,“ möönis matši eel ka TalTechi abitreener Kris Killing.

Hooaja alguses kuus järjestikust võitu kirja saanud tehnikaülikooli meeskonna mängumasinasse jooksid seejärel liivaterad, sest viimasest kümnest matšist on võidetud kolm. Sealjuures jäi TalTech novembris alla Läti Ülikoolile ning detsembris kaotasid nad sootuks kõik viis kohtumist. Aga Alar Varraku meeskonda kummitanud vigastustont jättis satsi maha ning kalendriaasta alustuseks alistasid nad eelmisel nädalal 83:72 Keila Coolbeti. Sealjuures oli võit üsna kindel, sest TalTech läks kohtumist kolmandal minutil juhtima ja edu rohkem käest ei antudki.

Kaks Eesti noortele panustavad meeskonda on Kalev/Cramo kõrval selle hooaja suurimad õnnestujad. Viimsi on terves liigas kõik noorem sats, kus mängijate keskmine vanus on 20 eluaastat. Kui hooaja eel neile kuigi palju võite ei ennustatud, siis reaalsuses on nad 18-st matšist võitnud viis ning tabelis on nende taga kolm satsi. Kuigi ka TalTechi mängijate keskmine vanus on 22, siis on nad sel hooajal üheksa võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandal kohal ehk play-offi kursil. Boonusena on tegu ka Suurorgude derbiga, mis annab matšile veelgi särtsu juurde.

TalTechil on nüüd 10 võitu ja 8 kaotust, mis annab 7. koha. Viimsi (5-14) on 13. kohal.

Miks vajab Viimsi õnnestumist?

Kuigi klubi on eesmärgid seni kuhjaga täitnud, siis hooaja vältel on raskete traumadega rivist langenud Ron Laanemaa, Ken-Martti Reinart ja Marten Maide ning nende suurim täht Artem Kovalov on olnud hädas haigusega. Novembri lõpust alates neli järjestikust mängu võitnud Viimsil on nüüd kirjas kolm järjestikust lüüasaamist. Kui Keilale anti lõppenud aasta lõpus vääriline lahing, siis Rapla vastu näis olevat Viimsil neljandal veerandil kumm tühi ja nad kaotasid 64:85.

Eks noore meeskonnaga on alati oht, et kaks ebaõnnestumist järjest võib lükata lumepalli veerema. See on muidugi ka üks suur põhjus, miks Viimsi fännid peaksid kolmapäeval saali täis pakkima ning noori poisse toetama.

Kuidas päädis meeskondade esimene omavaheline mäng?

TalTech võitis oktoobris kindlalt 96:59. Aga sellest ei saa suurt midagi välja lugeda, sest too Viimsi alles otsis kokkumängu. „Viimsi on hooaja jooksul väga korralikult arenenud ja selle tulemusel on saadud magusaid võite. Neil on olnud ebaõnne vigastustega, aga samas saavad järgmised noored kutid hea kogemuse ja arenevad iga kohtumisega. Esimene liigamäng oli küll ühepoolne, aga hooaja ettevalmistusperioodil suutsid nad meile kõva peavalu valmistada. Meie peame olema selleks mänguks hästi keskendunud ja valmis, et tuua järjekordne võit koju,“ rääkis Killing.

Millised on meeskondade suurimad ülesanded?

Vastavalt Kasper Suuroru ja Artem Kovalovi kinni võtmine. Mõlemad mehed kuuluvad keskmiselt visatud punktide arvestuses Paf liigas esiviisikusse, sest Suurorg on toonud keskmiselt 20,6 (paremuselt teine näitaja) ja Kovalov 17,9 silma (viies). Sealjuures Kovalovi vastas on korvi all endine Viimsi mängija Taavi Jurkatamm, kes alates sellest sügisest kannab TalTechi vormi.

Viimsi puhul hakkab silma seegi, et edulood on korrelatsioonis kaugvisete tabavusega. Kui noored mehed koputavad kaare tagant visked kotti, siis on nad kenasti mängus. Vähegi kehvema päeva puhul läheb neil keeruliseks - näiteks ka viimati Rapla vastu tabati 29-st kolmesest vaid kuus.

TalTechi mäng hakkab peale enamasti heast pallisurvest, sest Gregor Ilves ja Ran Andre Pehka suudavad väga hästi vastaste mängujuhtide tuju rikkuda. Samal ajal on Viimsi mängujoonises Oliver Suurorul üsna kandev roll, sest viimases kuues matšis on ta keskmiselt jaganud üle kaheksa korvisöödu. Suuroru lusti ja rütmi rikkumine annaks TalTechile juba pool võitu.

Kust näeb mängu?

Laaneserva Eri egiidi all toimuva kohtumise pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas. Kes mingil põhjusel Foruse spordikeskusesse ei jõua, näeb matši Delfi TV vahendusel.