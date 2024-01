TÄNA DELFI TV-s | Nädala mäng: Suurorgude derbis madistavad liigahooaja suurimad üllatajad

Miks on Viimsi ja TalTechi mõõduvõtt nädala mäng?

Kaks Eesti noortele panustavad meeskonda on Kalev/Cramo kõrval selle hooaja suurimad õnnestujad. Viimsi on terves liigas kõik noorem sats, kus mängijate keskmine vanus on 20 eluaastat. Kui hooaja eel neile kuigi palju võite ei ennustatud, siis reaalsuses on nad 18-st matšist võitnud viis ning tabelis on nende taga kolm satsi. Kuigi ka TalTechi mängijate keskmine vanus on 22, siis on nad sel hooajal üheksa võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandal kohal ehk play-offi kursil. Boonusena on tegu ka Suurorgude derbiga, mis annab matšile veelgi särtsu juurde.