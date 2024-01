Ujujad ootavad pikisilmi pikka basseini. Lootusekiir paistab Tallinnast, aga mitte Toompealt

Kui aasta naissportlase Eneli Jefimova treener Henry Hein 29. detsembril Alexela kontserdimajas aasta treeneri Kristjanit vastu võttis, juhtis ta tähelepanu oma ala ühele suuremale kitsaskohale: Eestis pole 50 meetri pikkuste radadega spordibasseini. „Lõpetuseks on mul ka väike uusaastasoov. Ma väga-väga loodan, et minu silmad näevad lõpuks valmimas Eestisse sportlastele mõeldud 50 meetri basseini, olümpiaujulat. Praegu treenivad meie tipud eesotsas Eneliga spaades. Raske on pürgida maailma tippu, kui treeneri tööülesanneteks on juhatada turiste tualetti, aidata lastel torudest alla lasta ja muu selline tegevus,“ ütles Hein.