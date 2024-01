Kõrgetasemeline suusavõistlus toob Otepääle üle 200 suusataja ja ajaloolise verstaposti

Skandinaavia karikavõistlused on murdmaasuusatamises tähtsuselt teine võistlus maailmakarikasarja järel. Norrakate, rootslaste ja soomlaste hulgas on võistlustele oodata väga kõrgetasemelist seltskonda. Nende riikide jaoks on Skandinaavia karikavõistlused eriti suure tähtsusega, sest selle võistluse võitjad saavad otsepääsmena lisakoha MK-etappidele.