Kodusele kahevõistluse MK-etapile on oodata rekordarv sportlasi

Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt sõnas pressiteate vahendusel, et kuna oodata on kõiki tugevaid sportlasi, tõotab Otepääl aset leida tipptasemel suusavõistlus: „Senised ettevalmistused on sujunud ootuspäraselt ning on suur rõõm võõrustada nii suurt hulka tipptasemel atleete.“