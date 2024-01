30 aastat Lillehammerist: mehed, kes jõudsid poodiumi asemel eestlaste südametesse

Kui kõlab laul „Lumi on muinasjutt“ ärkab taas mälestus aastast 1994, mil Markvardt, Freimuth ja Levandi võitlesid Lillehammeri taliolümpiamängudel Eesti au ja vapruse eest. Tol aastal toodi OM-ilt koju kahevõistluse meeskonnavõistluse neljas koht, mis on ühtlasi parim tulemus, mida Eesti suusavõistkond seni saavutanud on.