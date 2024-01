Pisipoja sünni üle rõõmustanud poksitäht teatas hetk hiljem lahutusest

Kurioosne vahejuhtum leidis aset eelmisel reedel, mil Garcia andis esmalt sotsiaalmeedias teada, et tema abikaasa Andrea Celina tõi 23. detsembril ilmale poisslapse. „Kiidetud olgu jumal. Ma olen väga tänulik ja armastan teda juba meeletult. Küll ta on ikka kiire. Tema sündimisele kulus vaid kaheksa minutit,“ jagas Garcia Instagramis rõõmusõnumit.

Kõigest tund aega hiljem ilutses aga poksitähe seinal postitus, kus tunnistas, et kaks aastat kestnud abielu saab peagi läbi. „Nüüd, kus olen pööranud elus uue lehekülje, pean kahetsusega teatama, et oleme otsustanud Dreaga abielu lahutada,“ kirjutas Garcia pildi juurde, mis tänaseks on kustutatud.

„Kuigi meie abielu saab läbi, siis tuleb silmas pidada, et laste kasvatamine on endiselt meie peamine prioriteet. Drea on olnud imeline elukaaslane ja meie kahele lapsele veelgi erilisem ema,“ lisas ta.

Celina pole veel lahkuminekut avalikult kommenteerinud, kuid on Instagrami postitanud mitmeid varjatud vihjeid. Muuhulgas jagas naine kuvatõmmist kunagisest Eminemi ja Rihanna hittloost „Love the Way You Lie“, mis tähendab eesti keeles „armastan seda, kuidas valetad“.

25-aastane Garcia on üks poksimaailma säravamaid tähti. Profikarjääri jooksul on ta pidanud 25 matši, millest võitnud 24 (neist 20 nokaudiga). Ainus kaotus tuli mullu aprillis Gervonta Davise vastu.