Saksamaa jalgpallilegend Franz Beckenbauer lubas 19 aastat enne surma Tallinna naasta

Kõige suuremas eufoorias paistab olevat Beckenbaueriga üheealine blond daam – kooli saksa osakonna direktori naine. Beckenbaueri saavutuste ettelugemise ajal ei pea auväärt daam enam vastu, maailmameistri tiitli mainimisel kargab ta püsti ja üritab saalilt aplausi välja meelitada. Tulemuseta. Kui jalgpallilegendi tutvustamine lõpule jõuab, kordab naine oma etteastet ja kiljub kaht kätt üleval hoides saksa keeles: „See on võimas!“

Õpilased muigavad ja Beckenbauer hakkab endast rääkima. Ette trügivad kaameramehed ja fotograafid, kes esineja laste eest täielikult varjavad. Hetkeks tundub, et lastel kaob kogu saali ees ilma võimenduseta rääkiva Beckenbaueri vastu huvi.

Õnneks on mulje ekslik, sest jalgpallilegend juhatatakse mikrofoni juurde ja valitud koolilapsed esitavad talle seitse küsimust. Igaüks saab Keiser Franzilt küsida ühe, ilmselt etteantud küsimuse. Beckenbauer vastab humoorikalt ja paneb paaril korral kogu saali naerma. Ta räägib oma kodumaa jalgpallist ja seletab, et ala on populaarne isegi naiste hulgas.