Tamperesse kolinud Tšehhi sportlane solvas soomlasi hingepõhjani

„Ma ei tea, kas seda saab isegi õlleks nimetada. See on täiesti õudne,“ ütles Hemerka.

Saalihokimängija lisas, et talle kui keskeurooplasele on Soome külm talv olnud samuti paras kultuurišokk.

„Pärast aastavahetust langes temperatuur vähemalt -20-ni. See oli põrgu. Kui päike paistab, on kõigil tuju hea, aga kui on pime ja sajab vihma, siis on hull. Ilma mütsi ja soojade sokkideta ei saa kuidagi hakkama,“ sõnas Hemerka oma kogemustest rääkides.