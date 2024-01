OTSEPILT DELFI TV-s | Tartu Ülikool võõrustab eurosarjas Taani korvpalliklubi

„Svendborg on Taani liiga teine ja nad on vahetanud hiljuti mängijaid. Nagu meeskonna nimigi ütleb, tahavad nad palju joosta ja saada punkte kiirrünnakutest. Võtavad päris palju viskeid ja kui need sisse kukuvad, siis võivad olla päris ohtlikud. Me püüame mängida rohkem viis-viis mängu ja kasutada ära oma ülekaalu korvi all,“ sõnas Narits.