MÄRT ROOSNA | Liikumisaasta lõppes, Eesti spordis algavad nüüd seisak ja näljamängud

Aasta lõpus peetakse banketil traditsiooniliselt ilusaid ja ülevaid kõnesid, paraku on Eesti spordil praegu väga keerulised aastad. Kes mäletab eelmist masu, peaks ette kujutama, kuidas inflatsioon ja kõikvõimalikud maksutõusud sporti mõjutavad. Spordiklubid kärpisid toona, kust said, palgafondistki võeti mitmel puhul kolmandik maha. Siis tegi asja lihtsamaks see, et langusele olid eelnenud head tõusuaastad. Oli, kust võtta. Nüüd on keeruline seis kestnud 2020. aastast, koroona põhjustatud krahhist saati. Sõbrad, kinnitagem rihmad, sellest tuleb üks raju sõit!