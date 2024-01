ARVAMUS | Nabi dopinguasi võib saada spordiõiguse pretsedendiks

Kui varem oli teada, et Nabi viis asja pärast kaotusi rahvusvahelises spordiarbitraažikohtus (CAS) ja Šveitsi föderaalkohtus Euroopa inimõiguste kohtusse (EIK) – ja ainuüksi see avab täiesti uued õigushorisondid –, on nüüd selgunud, et vaidlus hõlmab lisaks sisulisele süüküsimusele ka CAS-i menetluskulusid.