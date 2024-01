Tour de Ski võitja rääkis tipus olemise pahupoolest

„Ma oksendasin enne starti ja tundsin pinget terves oma kehas,“ rääkis Amundsen Viaplayle. „Ma pole sellises rollis olemisega harjunud. Nüüd mõistan, kuidas kõik suurepärased suusatajad on end aegade jooksul tundnud. See on raske. Mul oli teiste ees suur edu ja püüdsin seda nautida, kuid see oli raske nii füüsiliselt kui vaimselt.“