Baskonia kaotas Realile ja jäi karikaturniiri ukse taha, eestlased olid Itaalias võidukad

„Karikamängudelt eemale jäämine ei olnud mu plaanides. Meil on olnud mänge, mida olime võimelised võitma, alles paari päeva eest Barcelona vastu. Enam pole midagi mõelda, kahe päeva pärast on juba uus mäng, peame suunama pilgud sinna. See on parim aeg iseloomu näitamiseks,“ kommenteeris hooaja käigus Baskonia peatreeneri ameti üle võtnud Duško Ivanovic.