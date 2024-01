„Emotsioon on laes,“ tunnistas 500 meetri distantsil hõbeda võitnud Liiv pärast autasustamist, kus tema silmes näis pisarahelki. „Olen aus - ei oodanud 500 meetris medalit. Aga kui teed perfektse sõidu, siis nii juhtub. Kõik oli ülihea. Elu kiireim 100 meetrit, viimane kurv oli üks elu parimaid – sain selle läbitud täishooga ja tulin kulla võitnud Jenning De Boole isegi järgi. Jah, sõit ja medal olid fantastilised.“

EM-i eel tõdes Liiv, et paneb kõik kaardid 1000 meetrile, poole lühemal võistlusmaal ta erilisi võimalusi ei näinud. Ütles, et medališanssi pole, kui just ulmesõitu ei tee. Aga tegi.