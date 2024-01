„Ohh... Pisar on silmas,“ tunnistas iluuisutaja Eva-Lotta, kui tema elukaaslane Marten Liiv pjedestaalil kiiruisutamise Euroopa meistrivõistluste 500 m distantsi hõbeda kaela sai. „Teadsin, et Martenis on jõud sees ka pärast pettumust täis reedest 1000 meetri neljandat kohta. Temas põles tuli, sportlik viha, nagu rahulikus eestlases põleda saab. Seda oli tunda. Teadsin, et sealt tuleb veel pauk. Marten tahtis medalit ja sai selle.“