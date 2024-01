VIDEO | Läti mees lõi ühe aegade parima naispoksija siruli. „Mul pole piinlik, aga ta on täielik jobu!“

„Keegi polnud mind 17 aastat põrandale saatnud, aga siis juhtus see ühe nädala jooksul kaks korda. Aga ma ei tunne selle pärast häbi, sest mees on täielik jobu, kui ta oma kinnastest pehmenduse eemaldab,“ sõnas Shields Twitteris.

„Ma ei öelnud toona midagi, sest ei tahtnud, et mu vastane sellest teada saaks. Ma ei mõista, miks oli vaja selle videoga viis aastat hiljem lagedale tulla,“ lisas ta.

„Ja mis veelgi tähtsam, esimeses kahes raundis anti Artursile juhised teda mitte tugevalt lüüa. Naine hakkas teda aga hullumeelselt taguma, kuniks Arturs pikali kisti. Joogipausi ajal uuris Arturs, et mis toimub, sest proovime seda naist ju aidata. Vastasin selle peale, et löö teda vastu, kuna ta on ju suur tüdruk ja mitmekordne meister,“ lisas lätlase treener.