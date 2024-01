Porzingis pidi silmavigastuse tõttu mängu pooleli jätma, Celtics lõpetas Pacersi võiduseeria

Celticsil on liiga liidrina koos 28 võitu ja seitse kaotust. Pacers on idakonverentsis 20 võidu ja 15 kaotusega seitsmes. Läänekonverentsis on seni kõige edukamaks meeskonnaks Minnesota Timberwolves, kelle arvel on 25 võitu ja üheksa kaotust.