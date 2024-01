Martin Vetkalit seostatakse Saksamaa, Šveitsi ja Hollandi klubidega

Vetkal liitus 2020. aasta Itaalia tippklubi AS Roma süsteemiga. Seal on ta järjepanu mänginud U17, U18 ja U19 tiimides. Käimasoleval hooajal on ta esmakordselt mahtunud ka esindusmeeskonna pingile.

Eelnevalt mainitud veebiportlaai andmetel on Vetkali teenete vastu huvi tundmas Saksamaa esiliigas mängivad St. Pauli ja Greuther Fürth. St. Pauli ridadesse kuulub teadupärast ka Eesti koondise keskkaitsja Karol Mets.

Lisaks on huviliste ringis Hollandi kõrgliigas mängiv Rotterdami Excelsior ja Hollandi esiliigas palliv VVV Venlo. Šveitsi klubidest on välja toodud sealses kõrgliigas palliv FC Luzern.

Mullu jõudis Vetkal ka Eesti A-koondisesse ning sai kirja kolm kohtumist. Käimasoleval hooajal on kaitsva poolkaitsjana tegutsev Vetkal saanud AS Roma U19 tiimi eest Primaveras kirjas 14 kohtumist (1119 mänguminutit), mille joosul on ta andnud ka ühe väravasöödu ning teeninud kaks kollast kaarti.

Vetkalil on AS Romaga kehtiv leping 2025. aasta suveni. „Võib-olla tuleb alguses jälgida teisi liigasid, kuidas seal noortele võimalusi antakse. Mõnel pool on variante kindlasti rohkem. Kui pakkumine tuleks mõnest teisest liigast ja see oleks mulle kasulik, siis oleksin minemas,“ rääkis Vetkal suvel Delfi Spordile, kui oli avanemas suvine üleminekuaken.