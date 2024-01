Algava hooaja eel on sisuliselt kõik veendunud, et MM-tiitli eest hakkavad heitlema Hyundai rooli keeravad Ott Tänak ja Thierry Neuville ning Toyota esinumbriks kerkinud Elfyn Evans. Delfi Sport toob välja põhjused, miks Tänakul on Neuville’i ja Evansi ees eelis.