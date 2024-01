Rafael Nadal peab vigastuse tõttu Austraalia lahtised vahele jätma

Nadal sai viimati mõnel suure slämmi turniiril osaleda mullu Austraalia lahtistel, kus ta jõudis teise ringi. Aastate jooksul on Nadal võitnud 22 suure slämmi turniiri, millega ta on meeste arvestuses teisel kohal. Enamat on suutnud ainult Novak Djokovic. Austraalias on Nadal triumfeerinud kahel korral. Ta oli parim 2009. ja 2022. aastal.