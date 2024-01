Eestlased pääsesid Dakari rallil ööseks kõrbesse jäämisest

Rally Raid Estonia Facebooki lehel anti aga teada, et meestel õnnestus siiski ööseks kõrbesse jäämist vältida. „Auto saadi lisajõudude abiga tagasi rajale ning katse sõideti pärast seitsmetunnist looduseilu nautimist lõpuni. Mehaanikud on juba agaralt laagris masina kallal, et see teiseks katseks uuesti võitlusvalmis seada,“ kirjutati kommentaariks.