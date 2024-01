TALISPORDIBLOGI | Tour de Ski saab lõpu, laskesuusatajad sõidavad teadet ja Marten Liiv stardib EM-il

Kell 12.30 algab Oberhofis laskesuusatamise meeste 4 x 7,5 km teatesõit. Eesti koondis läheb rajale numbri all 21. Kokku ongi stardis 21 koondist. Eestlaste avavahetust sõidab Rene Zahkna. Seejärel tulevad rajale Kristo Siimer, Raido Ränkel ja Mehis Udam.

Naiste 4 x 6 km teatesõit algab kell 15.25. Eesti naiskond kannab numbrit 14. Koosseisu kuuluvad Regina Ermits, Tuuli Tomingas , Susan Külm ja Hanna-Brita Kaasik. Kokku on stardis 18 naiskonda.

Numbri all üks läheb rajale Norra nelik Juni Arnekleiv, Marit Ishol Skogan, Karoline Offigstad Knotten ja Ingrid Landmark Tandrevold.

Eesti murdmaasuusatajatest on konkurentsi jäänud Alvar Johannes Alev, kes on üldarvestuses 41. kohal. Viimasele võistluspäevale läheb liidrina vastu norralane Harald Östberg Amundsen. Alev kaotab liidrile 9.28. Üldarvestuses on teine norralane Erik Valnes, kes jääb kaasmaalasest maha 1.34-ga.