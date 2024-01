Loebi ja Al-Attiyahi edestanud Vanagas ja Sikk said Dakari avaetapil 13. koha

Al-Attiyah lükkas finišis ümber Sainzi väite, et ta pidi lausa kolm korda rehvi vahetama. „See pole tõsi. Kui tal oleks kolm rehvipurunemist, oleks ta ikka veel rajal. See pole tõsi, unustage see ära, me teame, kellel oli rehvipurunemine,“ sõnas tiitlikaitsja.