DELFI VIDEO | Varrak: jätaks Kasper Suuroru korraks rahule, ma kiidaks teisi

„See [kaotusteseeria] ei kummita meid, sest need kaotused on tulnud siis, kui keegi meie põhirotatsiooni mängijatest on olnud haige või vigane. Täissatsiga mängides oleme vaid mõne kaotuse saanud,“ sõnas Varrak.

„Ta on tubli poiss, selge see. Me oleme talle selle rolli andnud ja ta on selle auga vastu võtnud. Aga ma kiidaks täna teisi. Teine kord, kui me täna eest läksime, oli ta [Suurorg] pingi peal. Jätaks selle Kasperi mõneks ajaks rahule, ma kiidaks täna teisi,“ lisas peatreener.