Maailmameister kinnitas, et MM-sarjaga liitub uus autotootja

Lanciaga kahel korral (1987, 1991) maailmameistriks tulnud Kankkunen teadis juba enne selle nädala kuulujutte, et Lancial on plaan autoralli MM-sarja naasta.

„Muidugi tekitab see sooje mõtteid. Olen sellest veidi kuulnud. Oleme Miki Biasioniga arutanud, et (Lancial) on plaanid,“ avaldas Kankkunen Helsingin Sanomatele.