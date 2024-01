Tagasitulekuturniiri teinud Rafael Nadal on taas tervisega hädas: ma pole praegu mitte milleski 100% kindel

Mängu jooksul hakkas talle liiga tegema aga puus ning otsustava seti 1:4 kaotusseisus võttis ta meditsiinilise vaheaja. Kohtumise järel ei osanud Nadal öelda, kui tõsise vigastusega tegu on ning kuidas see võib mõjutada tema osalemist 14. jaanuaril algaval Australian Openil.

„Ma loodan, et mul on võimalus järgmisel nädalal trenni teha ja Melbourne’is mängida,“ vahendas BBC tenniseässa sõnu. „Ausalt öelda pole ma praegu 100% milleski kindel. Vaatame, kuidas end järgmiste päevade jooksul tunnen. Kui halvasti, siis on vaja uuringutele minna.“

„Lihas on väsinud. Tunne pole üldse sama kui eelmisel aastal, sest siis tundsin kohe midagi drastilist,“ meenutas Nadal eelmise aasta Austraalia lahtisi, mis jäigi tema viimaseks turniiriks möödunud hooajal. „Ainus probleem on, et koht (puus) on sama. See tekitab veidi rohkem hirmu kui tavaliselt. Ideaalmaailmas oleks lihtsalt lihas veidi väsinud pärast mitmepäevast pingutust.“