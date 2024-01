Müügile tulid piletid ja reisipakett Eesti jalgpallikoondise EM-i valiksarja play-off’i mänguks Poolaga

Reisidiilide reisipaketti kuuluvad pilet Poola – Eesti mängule, edasi-tagasi bussi- või lennupiletid Tallinnast või Riiast Varssavisse ning majutus kolmetärnihotellis Hetman. Tallinnast väljub lend 20. märtsil ning tagasilend on 22. märtsil, valikus on nii otselend kui lend ümberistumisega Helsingis. Alternatiivina on võimalik Tallinnast sõita LuxExpressi otseliiniga. Riiast väljuvad reisid toimuvad vahemikus 19.–22., 20.–23. ning 21.–23. märts.