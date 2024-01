TALISPORDIBLOGI | Külm ja Ermits teenisid jälitussõidus punktilisa. Aigro jaoks lõppes nelja hüppemäe turnee disklahviga

Tour de Ski on omadega jõudnud Val di Fiemmesse, kus laupäeval olid kavas eelviimased etapid 15 km mass-stardist klassikadistantside näol. Meeste sõidu võitis norralane Erik Valnes, kes edestas finišisirgel rootslast William Poromaad ja šveitslast Cytil Fähndrichit. Alvar Joahanne Alev sai kirja 39. koha (+20,8). Viimase etapi eel on Harald Amundseni edu lähima jälitaja Valnesi ees minut ja 34 sekundit.