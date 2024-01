Tänaku uus tiimikaaslane loobus M-Sporti pakkumisest: raske näha, milline on nende tulevik

Mikkelsen hakkab eesoleval hooajal jagama Hyundai kolmandat Rally1 autot Dani Sordo ja Esapekka Lappiga. Hyundai põhisõitjad on Thierry Neuville ja M-Sportist Lõuna-Korea autotootja tiimi naasnud Ott Tänak.

Viimastel hooaegadel WRC2-s võistelnud ja kaks MM-tiitlit võitnud Mikkelsen avaldas väljaandele Motorsport.com, et talle tegi vahepeal pakkumise ka M-Sport. Mikkelsen rääkis, et talle avaldas muljet Hyundai pikaajaline visioon ning viimase aasta jooksul tehtud muudatused. Hyundai palkas eelmise hooaja eel võistkonna pealikuks Cyril Abitebouli ja tõi tehnikadirektoriks tippinsener Francois-Xavier Demaisoni.

„Näen Hyundais suuremat tulevikku. Arvan, et nemad on korralikult WRC-s sees,“ jutustas norralane. „Ford on poolikult sarjas sees. Kõik teame, et see on Malcolm Wilsoni meeskond ja ta saab Fordilt teatud toetust, aga raske on näha, milline nende tulevik on.“

M-Sport ühtegi tippsõitjat omale tulevaks hooajaks palgata ei saanud. Võistkonda hakkavad esindama Luksemburgi rallisõitja Gregoire Munster (25) ning prantslane Adrien Fourmaux (28).

„Meil oli võimalus teha M-Sportis kaasa täisprogramm. Tuleb aga mõelda oma valikutele ja pikaajalisele plaanile,“ jätkas Mikkelsen. „Nähes, kes Hyundais on koos Cyrili ja FX-iga - keda tunnen Volkswageni päevilt - siis neid inimesi ma usaldan. Ma ei vaadanud ainult selle aasta kontekstis ja leidsin, et Hyundai on minu jaoks parem valik.“

Kolmandat autot jagama hakkav Mikkelsen lisas, et sõlmis Hyundaiga üheaastase lepingu. „Loodan, et kui tulemusi teen, saan ka uusi võimalusi. See oleks loomulikum areng,“ märkis norralane.

Kolmekordne MM-ralli võitja teeb eelduste kohaselt hooaja avastardi juba Monte Carlo rallil. „Monte on hea, sest seal ei pea olema autoga kohe 100% sina peal, et tulemust teha. Seal mängivad rolli mitmed erinevad tegurid. Kuigi Monte on väga raske ralli, on mul hea meel seal alustada,“ lisas veel Mikkelsen, kes aastatel 2015 ja 2016 Volkswageni WRC masinaga Monte Carlos poodiumile jõudis.