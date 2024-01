TÄNA DELFI TV-s | Suur mäng: publikurekordit sihtiv Kalev/Cramo võtab liidrite heitluses Unibet Arenal mõõtu Prometeiga

Kalev/Cramo ja Prometei jagavad Paf liiga tabelis esikohta. Mõlemal tiimil on kirjas 15 võitu ja üks kaotus. Kalevlaste ainus kaotus pärineb just eelmisest mängust Prometeiga, kui Ukraina klubi sai neist Riias jagu kindlalt 103:72. Prometei senine ainus kaotus tuli 4. novembril, kui BK Ogrele kaotati üllatuslikult 76:85.

„Tahaks loota, et oleme nüüd paremas seisus,“ sõnas kalevlaste loots Heiko Rannula neljapäeval Delfile . „Meil on olnud aega nädala kosuda ja usun, et oleme selleks mänguks valmis.“

„Eelmine kord alustasime [Prometei vastu] väga pehmelt, nad said kohe kindluse kätte ja seal põhimõtteliselt mänguks ei läinudki. See on sellise kvaliteediga meeskond, et peame olema piiri peal agressiivsed. Peame skoori madalal hoidma. Asi hakkab kaitsest pihta,“ selgitas Rannula Kalevi plaani.