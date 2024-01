TÄNA DELFI TV-s | Nukrat seeriat lõpetada sooviv TalTech/Optibet võõrustab kodus Keila Coolbeti

„Alates Keila liitumisest Paf liigaga, on mängud nendega olnud intriigide rohked ja ei näe põhjust, miks see peaks teisiti olema ka seekord,“ rääkis mängu eelvaates TalTech/Optibeti peatreener Alar Varrak. „Meil peaks kõik põhirotatsiooni mehed terved olema ja oleme mänguks valmis. Kuna saime eelmisel poolaastal ilusate võitude kõrvale paar halba kaotust, siis play offi jõudmisel on mängud lähikonkurentidega nii-öelda „kulla hinnaga“.“

„Mõlemad meeskonnad võitlevad koha eest Eesti-Läti play-offis ning seega on tegemist mõlema jaoks väga tähtsa kohtumisega,“ sõnas Keila peatreener Peep Pahv. „Meil oli vahepeal kahe nädala pikkune paus, mida kasutasime värskuse kogumiseks ja oma mängupildi parandamiseks. Usun, et tehtud korrektiividest on kasu. Keila ja TalTechi vaheline esimene mäng kulges väga pingeliselt ning usun, et ka teine kohtumine on sarnase iseloomuga. Teame, mida peame vastase poolt kõige rohkem kartma ja oleme selleks valmistanud ette oma vastukäigud.“