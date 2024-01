Cronimet liiga uus aasta algab Bigbanki ja Barruse kodumängudega

Liigatabelis on Tartu meeskond 30 punktiga teisel kohal, neist eespool on 36 punkti kogunud Selver/TalTech. Daugavpilsi klubi hoiab 20 punktiga kolmandat kohta ning Võru meeskond asub tabelis 15 silmaga neljandal kohal. Eesti klubidest on Pärnu Võrkpalliklubi 13 punktiga viies.

Nädala avab laupäeval, 6. jaanuaril kell 18.00 Tartu Bigbanki ja Daugavpilsi kohtumine.

Seni on Bigbank liigas võitnud 10 ja kaotanud kaks mängu, seitsme võidu ja viie kaotusega Daugavpilsist saadi novembris jagu 3:0.

Tartu klubi peatreener Alar Rikberg alustas ühistreeningutega 2. jaanuaril. „Haigused on seljatatud ja kõik mehed tagasi trennis. Peame aasta esimesed nädalad läbi ajama kolme nooreta, kes valmistuvad U20 koondisega EEVZA turniiriks. Seetõttu on trennis ainult üks sidemängija. Aga muus osas on hästi, saime korralikult puhata ja nüüd tuleb kiiresti laupäevaks vormi saada. Pallitunnetuse jms osas pole seis nii hull, kui ma kartsin,“ andis juhendaja hetkeseisust ülevaate.

„Vastase osas, siis palju sõltub, kas neil on kõik mehed olemas. Ka esimeses mängus oli neil puudu üks põhimees – Antons Nazarovs – ja eks nad olid nii blokis kui rünnakul seetõttu nõrgemad. Lisaks suutsime nende diagonaali kiirelt pingile mängida ja kaks geimi nad suurt vastupanu ei osutanud. Kolmandas hakkasid aga võitlema ja selliselt on Daugavpils väga ohtlik. Samamoodi teenisid nad ju mullu liigas pronksi. Tabeliseis näitab ka, et nad kehvad ei saa olla, vaid see ongi reaalsus ja pärast eesootavat nädalavahetust võib esinelikus olulisi muudatusi tulla,“ lisas Rikberg.

Võru Barrus VK ja Daugavpils lähevad Võrus vastamisi pühapäeval kell 17.00.