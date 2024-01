Artti Aigro pääses Nelja hüppemäe turnee viimasel etapil põhivõistlusele

Nelja hüppemäe turnee üldarvestuses hoiab viimase etapi eel liidrikohta Ryoyu Kobayashi, kes on kolme võitlusega teeninud 857,6 punkti. Teine on sakslane Andreas Wellinger (852,8) ja kolmas Austria suusahüppaja Jan Hoerl (834). Aigro on 437,5 punktiga 33. kohal.