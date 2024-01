BLOGI | Marten Liiv jäi EM-i põhidistantsil esimesena medalita

„Kuuel-seitsmel mehel on võimalus poodiumile pääseda, ka minul,“ kinnitas Liiv Delfile EM-i eel. „Eesmärk on teha tehniliselt hea sõit ja siis on kõik võimalik. 1000 meetrit on väga lahtine distants, domineerijat pole. Sel aastal on MK-etappidel poodiumil olnud eri mehed, mis tähendab, et võimalusi on kõigil. Medali saavad need, kelle sõit paremini õnnestub.“