Viimati Iirimaal Sligo Roversis pallinud Liivak on praegu vabaagendi staatuses ning nii oli ta enne koondiselaagrit kodumaal iseseisvalt harjutamas.

„Elu on selline nagu jalgpalluril ikka, kuid lihtsalt nime taga ei ole praegu klubi,“ sõnas Liivak alustuseks oma praeguse olukorra kohta. „Kui jaanuar on käes, siis ärkad hommikul üles ja pead iga päev valmis olema. Külmaga on natuke raskem leiutada, kuid trennid käivad.“