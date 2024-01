Eesti noortekoondise liider Kaur Kennerth Tomann elas Itaalias rasked kuud edukalt üle, teise aasta järel on mõttekoht

Eesti korvpallurid peavad teismeikka jõudnuna tegema tähtsa otsuse – kas ja millal piiri taha siirduda või jääda kodumaale? Suurem osa andekamatest mängijatest valivad välismaa. Ja siis on küsimus juba selles, kas sihtkoht on õige. 205 cm pikkuse Tomanni puhul oli Stella Azzurra valimine üsna kindla peale minek – tegu on Itaalia kuulsaima korvpalliakadeemiaga.